Airbus Helicopters : acquisition d'Aersud en Italie

12/07/2019 | 12:44

Airbus Helicopters renforce sa présence en Italie grâce à l'acquisition d'Aersud Elicotteri, son distributeur et partenaire depuis 50 ans.



Aersud a aidé Airbus Helicopters à gagner des parts de marché en Italie, notamment dans les segments du travail aérien, de l'aviation d'affaires et des services médicaux d'urgence, grâce au H125 monomoteur et au H145 bimoteur d'Airbus.



' Avec plus de 250 hélicoptères en service et plus de 90 opérateurs, l'Italie représente un marché important pour Airbus Helicopters que nous entendons bien consolider ', a déclaré Bruno Even, CEO d'Airbus Helicopters.



