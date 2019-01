Airbus Helicopters : hausse des commandes et baisse des livraisons en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus Helicopters a fait part de commandes en hausse et de livraisons en baisse pour l’année 2018. Ainsi, la filiale d’Airbus a enregistré 413 commandes brutes l’an dernier (381 nettes), contre 350 commandes brutes en 2017. S’agissant des livraisons, elles reculent à 356 appareils, contre 409 en 2017. L’entreprise a notamment engrangé 148 commandes d’hélicoptères biturbines légers de la famille H135/H145, ainsi que 15 commandes pour le H160 de nouvelle génération.Fin 2018, le carnet de commandes était en hausse à 717 hélicoptères."Notre performance commerciale en 2018 témoigne de la résilience développée par l'entreprise pour naviguer dans un environnement qui demeure difficile", a déclaré Bruno Even, le directeur général d'Airbus Helicopters."Bien que le marché civil et parapublic mondial se maintienne à un faible niveau, nous sommes parvenus à conserver notre position de leader grâce à une vaste gamme de produits et de services modernes ainsi qu'à notre présence internationale", a-t-il ajouté.Avant de conclure : "dans le même temps, nous avons accru notre part de marché dans le secteur militaire en remportant d'importants contrats auprès de forces armées de premier plan dans le monde entier, avec des solutions performantes".