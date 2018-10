Airbus : Helitrans commande 4 hélicoptères H125

16/10/2018 | 16:41

L'opérateur norvégien d'hélicoptères Helitrans a fait l'acquisition de quatre hélicoptères Airbus H125. Ces hélicoptères seront utilisés pour un large éventail de missions comme la construction de lignes électriques, la lutte contre les incendies, des visites touristiques, des séances de photographie et la garde des rennes. Les quatre nouveaux appareils seront livrés au printemps 2019.



Helitrans est l'une des plus grandes entreprises d'hélicoptères en Norvège et l'un des 30 premiers opérateurs civils en Europe. Avec la flotte de quatre nouveaux appareils, Helitrans détient 22 hélicoptères d'Airbus, principalement du type H125 et deux H130.



' Nous utilisons le H125 depuis près de vingt ans et nous sommes très heureux d'élargir notre flotte de H125 avec quatre hélicoptères supplémentaires pour soutenir notre développement', a déclaré Richard Simonsen, PDG de Helitrans.



' Le H125 offre de loin le meilleur rapport qualité-prix aux clients du monde entier et continue d'évoluer pour mieux répondre à leurs besoins. Alors que le nouveau cockpit en verre offre aux pilotes un tableau de bord très visible et personnalisable, les modifications apportées récemment sur la maintenance ont largement contribué à réduire les coûts ' a déclaré Thomas Hein, responsable des ventes d'Airbus Helicopters pour l'Europe de l'Ouest.



Les H125 et H130 dominent le marché des hélicoptères monomoteurs, représentant près de 70% des livraisons au cours des cinq dernières années.



