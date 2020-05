Airbus : Houston, le 5 mai 2020 – Airbus a signé avec Xenesis un contrat portant sur la réservation d'un espace de charge ...

Follow us on twitter: @AirbusSpace

La plateforme Bartolomeo réalisée par Airbus fournit des capacités d'hébergement de charges utiles externes sur l'ISS, offrant ainsi de nouvelles possibilités à la science et à la recherche. Lancée depuis le centre spatial Kennedy, en Floride (États-Unis), la plateforme a été intégrée au module Columbus de l'ISS le 1er avril dernier. Développée sur fonds propres, Bartolomeo est un investissement d'Airbus qui sera exploité en partenariat avec l'agence spatiale européenne (ESA), la NASA et le CASIS (Centre pour l'avancement de la science dans l'espace).

La plateforme Bartolomeo est une alternative rapide et économique aux petits satellites et CubeSats pour tout type de mission. Elle peut accueillir 12 modules scientifiques différents, les alimenter en électricité et assurer la transmission des données vers la Terre.

Bartolomeo peut être utilisée pour un grand nombre d'expériences variées, notamment dans le domaine de l'observation de la Terre, la recherche environnementale et la climatologie, la robotique, la science des matériaux et l'astrophysique. La plateforme fournit des capacités d'hébergement de charges utiles très prisées par les clients et les chercheurs désireux de tester des technologies spatiales, éprouver un projet spatial commercial, réaliser des expérimentations en microgravité ou s'essayer à la fabrication dans l'espace.

Les lancements sont possibles lors de chaque mission d'approvisionnement de l'ISS, soit environ tous les trois mois. Les emplacements disponibles permettent d'accueillir un vaste éventail de charges utiles allant de 5 à 450 kg. Airbus fournira une connexion optique descendante d'une capacité pouvant atteindre deux téraoctets par jour.

Les charges utiles peuvent être préparées et mises en service en seulement 12 mois. Les dimensions, les interfaces, les préparatifs de lancement et le processus d'intégration des charges utiles sont largement standardisés, ce qui permet de réduire sensiblement les délais et les coûts par rapport aux missions classiques.

Airbus propose un service de mission tout-en-un, qui facilite l'accès à l'espace. Il comprend le support technique lors de la préparation de la charge utile, le lancement et l'installation, l'exploitation et le transfert des données ainsi qu'un possible retour sur Terre.

A propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 135 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

A propos de Xenesis

Xenesis est un fournisseur de télécommunications optiques basées sur une technologie de pointe développée par le JPL et brevetée par la NASA, pour laquelle l'entreprise détient une licence exclusive. Le Xen-Hub fonctionne à plus de 10 Go/s. Il est facilement adaptable à diverses architectures de satellite et son logiciel peut être configuré selon n'importe quelle norme. Xenesis répond aux besoins de haut débit et de faible latence des opérateurs de satellite avec une technologie éprouvée, en s'appuyant sur un riche héritage et sur l'expertise éprouvée de son équipe. See the light...and connect.

