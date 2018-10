Airbus : Kuwait Airways devient client de l'A330neo

15/10/2018 | 15:46

Airbus annonce ce jour que la compagnie nationale du Koweït, Kuwait Airways, a signé un contrat d'achat portant sur huit appareils A330-800.



'Cette annonce marque une étape importante dans le renouvellement de la flotte et la stratégie d'expansion de Kuwait Airways. Le carnet de commandes de la compagnie nationale du Koweït compte également des A350 XWB et des appareils de la famille A320neo. Les livraisons de ces nouveaux appareils Airbus débuteront en 2019', explique Airbus.



Lancée en juillet 2014, la gamme A330neo se décline en deux versions, les A330-800 et A330-900. Elles se distinguent notamment par une réduction de la consommation de carburant de l'ordre de 25 pour cent par siège par rapport aux avions concurrents de la génération précédente.





