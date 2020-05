Airbus : L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a signé avec Airbus un contrat portant sur la construction du troisième module de ...

Follow us on twitter: @AirbusSpace

Il comprend plus de 20 000 pièces et composants (équipement électrique, moteurs, panneaux solaires, réservoirs de carburant, consommables des systèmes de survie pour les

Le premier vol d'essai, encore non habité, d'Orion avec l'ESM (Artemis I) est prévu en 2021. Les premiers astronautes embarqueront plus tard, avec Artemis II, pour une mission autour de la Lune puis un retour sur Terre.

David Parker, Directeur Programmes de vols habités et d'exploration robotique de l'ESA, a déclaré : « À travers ce contrat, nous démontrons une nouvelle fois que l'Europe est un partenaire fort et fiable du programme Artemis. Notre module de service européen en est la parfaite et cruciale illustration. Il favorisera la recherche scientifique, le développement de nouvelles technologies et la coopération internationale, afin d'ouvrir la voie à des missions passionnantes qui permettront à l'humanité d'étendre sa présence au-delà de l'orbite terrestre. »

astronautes) et environ 12 kilomètres de câbles. Le premier module de service, livré à la NASA en novembre 2018, a déjà été assemblé au module d'équipage. La navette entièrement intégrée a terminé ses essais en vide thermique sur le site de la NASA dans l'Ohio et est déjà de retour au Kennedy Space Center, en Floride (États-Unis). Le deuxième module de service est en cours d'intégration et de test sur le site Airbus de Brême. Sa livraison est prévue au premier semestre 2021.

Lors du développement et de la construction de l'ESM, Airbus s'est appuyé sur son expérience de maître d'œuvre de l'ATV (véhicule de transfert automatique). Ce cargo automatisé de l'ESA a régulièrement ravitaillé l'équipage de la Station Spatiale Internationale (ISS) en matériel de recherche, pièces détachées, nourriture, eau, oxygène et carburant.

L'ESM est un cylindre d'environ quatre mètres de diamètre et de hauteur. Il est doté de quatre panneaux solaires (d'une envergure de 19 m une fois déployés), qui généreront l'électricité équivalente à la consommation de deux foyers. Les 8,6 tonnes d'ergols de l'ESM alimenteront le moteur principal et 32 micro-propulseurs. Sa masse totale est légèrement supérieure à 13 tonnes. Outre son rôle de système principal de propulsion, il se chargera des manœuvres orbitales et du contrôle d'attitude. Il assurera également la survie des astronautes en fournissant l'eau et l'oxygène, ainsi que le contrôle thermique du module d'équipage auquel il est accroché.

