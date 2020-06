Airbus : L'avion de transport de nouvelle génération, Airbus A400M, a obtenu la certification pour le déploiement simultané ...

L'Airbus A400M obtient la certification complète pour le déploiement simultané de parachutistes @AirbusDefence #A400M #defencematters

Getafe, le 2 juin 2020 - L'avion de transport de nouvelle génération, Airbus A400M, a obtenu la certification pour le déploiement simultané de parachutistes. Il termine ainsi le développement industriel de la capacité de largage maximale de 116 parachutistes par les deux portes latérales (58 + 58).

Réalisée en mai 2020 en étroite coordination avec la Direction générale de l'armement (DGA) et les forces armées françaises et belges, la campagne d'essais en vol de certification a comptabilisé plus de 1 000 sauts et mis en œuvre de nouvelles méthodes de développement basées sur l'enregistrement et la modélisation 3D des trajectoires de saut des parachutistes.

« Cette certification est l'aboutissement d'une série de défis qui on été relevés pour parvenir à cette capacité de nouvelle génération. Ce succès renforce les capacités stratégiques que l'A400M apporte déjà aux forces aériennes et à la société au sens large, comme il l'a

démontré durant la crise du COVID-19 », a déclaré Dirk Hoke, CEO d'Airbus Defence and Space.

Cette nouvelle étape permet à l'A400M, spécialement conçu pour le largage de parachutistes, d'embarquer 116 soldats susceptibles de sauter deux par deux depuis la rampe en chute libre, ou bien par les portes latérales de saut avec un parachute à ouverture automatique. Une capacité de pointe qui augmente sensiblement ses possibilités opérationnelles.

L'image ci-dessus présente un largage de parachutistes lors de la campagne d'essais en vol exécutée sur la zone de saut de Ger Azet, dans le sud de la France, en septembre 2019.

