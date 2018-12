Airbus : LAF a renouvelé son contrat HCare Infinite

10/12/2018 | 12:18

L'armée de l'air lituanienne (LAF) a renouvelé son contrat de gestion du matériel HCare Infinite pour sa flotte de trois hélicoptères de recherche et sauvetage (SAR) Dauphin AS365 N3 +.



Ces hélicoptères sont entrés en service dans le cadre de missions SAR en 2015 avec une garantie complète de trois ans et l'engagement d'Airbus de maintenir un taux de disponibilité de la flotte d'au moins 80%.



'Airbus a largement dépassé le taux de disponibilité convenu dans le contrat d'assistance et de service HCare Infinite, atteignant une disponibilité presque parfaite de 97% de la flotte', a déclaré le lieutenant-colonel Antanas Matutis, commandant de la base aérienne de Siauliai.



' Des programmes de support tels que HCare Infinite avec des engagements de performance pris par Airbus contribuent à notre objectif de créer des partenariats de confiance à long terme avec nos clients', a déclaré Matthieu Louvot, vice-président exécutif du support et des services chez Airbus Helicopters.



