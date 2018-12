Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE -0.94% 94.79 15.30% LOCKHEED MARTIN CORPORATION -1.21% 296.79 -7.56%

L’américain Lockheed Martin et l’européen Airbus ont signé un protocole d’accord afin de répondre au besoin croissant des clients militaires américains en matière de ravitaillement en vol. Les deux entreprises souhaitent fournir des services afin de remédier aux déficits capacitaires identifiés et de satisfaire aux exigences des ravitailleurs de nouvelle génération.La coopération des deux entreprises, basée sur l'avion militaire de transport et de ravitaillement A330 MRTT d'Airbus, doit permettre d'adresser un large éventail d'opportunités allant de besoins court terme en matière de ravitaillement en vol, par exemple sous forme d'une offre de services payants, à la conceptualisation du ravitailleur du futur." Nos clients ont impérativement besoin de capacités de ravitaillement en vol fiables et modernisées afin de préserver leur capacité de projection et leur avantage stratégique ", a déclaré Marillyn Hewson, la PDG de Lockheed Martin.