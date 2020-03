Airbus : La plateforme Bartolomeo réalisée par Airbus a été lancée le 06 mars avec succès depuis Cap Canaveral, en Floride ...

Lancement réussi pour la plateforme Bartolomeo d'Airbus

Cap Canaveral, le 09 mars 2020 - La plateforme Bartolomeo réalisée par Airbus a été lancée le 06 mars avec succès depuis Cap Canaveral, en Floride (États-Unis). Elle est à présent en route vers la Station Spatiale Internationale (ISS), où elle sera installée à l'extérieur du laboratoire Columbus, le module européen de l'ISS construit par Airbus.

Andreas Hammer, Directeur de l'exploration spatiale au sein d'Airbus, a déclaré : « Cette plateforme commerciale unique va moderniser et démocratiser les applications pour l'observation de la Terre et offrira aux entreprises et instituts de recherches l'opportunité de déployer rapidement et facilement leurs projets dans l'espace ».

Financée par Airbus, la plateforme Bartolomeo, qui porte le nom du frère cadet de Christophe Colomb, sera exploitée en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Grâce à sa position privilégiée à 400 km d'altitude, la plateforme offre une vue dégagée sur notre planète, permettant d'héberger des charges utiles externes en orbite terrestre basse. Bartolomeo peut accueillir jusqu'à 12 emplacements pour charge utile, les alimenter en électricité et assurer la transmission des données vers la Terre.

La plateforme fournit non seulement des capacités pour l'observation de la Terre, mais aussi pour la recherche environnementale et la climatologie, la robotique, la science des matériaux et l'astrophysique. Elle permettra également de tester de nouvelles technologies dans l'espace en vue de leur commercialisation.

Les lancements sont possibles lors de chaque mission d'approvisionnement de l'ISS, soit environ tous les trois mois. Les emplacements disponibles permettent d'accueillir un vaste éventail de charges utiles allant de 4 à 450 kg. Ces dernières disposeront d'une liaison de données optique descendante pouvant atteindre deux téraoctets par jour.

Quelle que soit la charge utile, elle peut être préparée et mise en service en seulement 12 mois. Les dimensions, les interfaces, les préparatifs de lancement et le processus d'intégration des charges utiles sont largement standardisés, ce qui permet de réduire sensiblement les délais et les coûts par rapport aux missions classiques.

Bartolomeo est un service de mission novateur tout-en-un, qui joue un rôle pionnier dans le développement d'une industrie spatiale durable pour un monde sûr et uni.

