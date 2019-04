Airbus : La valeur du jour à Paris AIRBUS pénalisé par les menaces du représentant américain au commerce

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le ton est monté d’un cran entre les Etats-Unis et l’Europe. Ainsi, le bureau du représentant américain au commerce (USTR) a dévoilé hier soir une liste de produits européens susceptibles de faire l'objet de hausses des droits de douane en représailles aux subventions accordées par l'Union européenne à Airbus. Les avions gros porteurs et les hélicoptères du géant aéronautique européen figurent en première place sur cette liste. Ils sont suivis, entre autres, par des fromages, des vins ou encore du saumon.Cette offensive américaine s'inscrit dans un conflit de longue haleine entre Airbus et Boeing qui se reprochent mutuellement de bénéficier de subventions publiques illégales devant l'OMC." Cette affaire est en litige depuis 14 ans et le temps est venu d'agir ", a tonné Robert Lighthizer, le représentant au commerce des Etats-Unis." Notre objectif ultime est de parvenir à un accord avec l'UE pour mettre fin à toutes les subventions incompatibles avec les règles de l'OMC en faveur des gros aéronefs civils ", a-t-il ajouté.Avant de conclure : " lorsque l'UE mettra fin à ces subventions néfastes, les droits supplémentaires imposés en représailles par les Etats-Unis pourront être levés. "Les Etats-Unis estime à 11 milliards de dollars par an le préjudice causé par les subventions de l'UE en termes d'échanges commerciaux.L'USTR annoncera la liste finale de produits après l'arbitrage de l'organe de règlement des différends de l'OMC, dont le résultat est attendu cet été.La réaction d'Airbus ne s'est pas fait attendre. Le géant européen dénonce une initiative américaine " totalement injustifiée" et indique avoir pris " toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux éléments relativement mineurs mis en évidence par l'OMC en mai 2018 (…) concernant les aides alléguées d'Airbus ".En revanche, Airbus affirme que Boeing n'a montré aucune volonté de se conformer à la décision de l'OMC du 28 mars dernier concernant les subventions qu'il a reçues.L'adoption attendue cette semaine du rapport de l'OMC permettra à l'UE d'entamer une procédure de sanctions avec des contre-mesures beaucoup plus importantes contre les Etats-Unis, fait valoir Airbus.Le géant européen conclut toutefois sur une note plus conciliante en évoquant des " tensions commerciales inutiles " et en indiquant que la " seule solution raisonnable est un règlement négocié ".En conclusion, Neil Wilson, analyste marché en chef chez markets.com, souligne que " bien qu'à l'heure actuelle, il s'agisse d'un problème relativement restreint, lié à l'arrêt sur les subventions d'Airbus, il existe un risque de contagion si l'UE décide de réagir ".