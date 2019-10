Airbus : La valeur du jour à Paris AIRBUS prend la tête du CAC 40 malgré les droits de douane américains

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les Etats-Unis ont frappé vite. Sitôt le feu vert de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) obtenu, ils ont décidé d'imposer des droits de douane de 10% sur les avions et de 25% sur d'autres produits industriels et agricoles importés de l'Union européenne (UE). Ces droits de douane, qui s’appliqueront sur 7,5 milliards de dollars d’importations le 18 octobre, sont des mesures de représailles vis-à-vis des subventions accordées par l’UE à Airbus. Pour autant, ces sanctions étaient largement anticipées et s’avèrent moins lourdes que prévu. Cela explique le bond d’Airbus (+3,18% à 118 euros).Dès la mi-septembre, le feu vert de l'OMC à des mesures de rétorsion américaines avait fuité dans la presse. La semaine passée, le chiffre de 7,5 milliards de dollars avait également circulé. Ce montant représente la sanction la plus lourde jamais accordée par l'OMC. Il est toutefois inférieur aux 11 milliards de dollars que réclamaient les Etats-Unis.Autre motif de satisfaction, les pièces d'avions sont pour le moment épargnées par ces nouveaux droits de douane. De plus, les Etats-Unis auraient pu frapper plus fort et augmenter leurs droits de douane de 100%. Ils le peuvent toujours et ne s'en priveront pas selon l'évolution des négociations avec l'Europe, a prévenu le bureau du représentant américain au commerce (USTR).De son côté, l'Europe appelle à une solution à l'amiable sur cet épineux conflit des subventions qui oppose Airbus et Boeing depuis une quinzaine d'année. En cas d'échec, les autorités européennes pourraient à leur tour prendre des mesures de représailles.L'UE pourrait d'ailleurs se voir accorder le droit de le faire par l'OMC l'année prochaine. En effet, une procédure est en cours concernant les subventions accordées par les Etats-Unis à Boeing.Au final, l'ensemble de ces éléments n'a pas empêché Jefferies de réitérer sa recommandation d'Achat sur le titre Airbus, ainsi que son objectif de cours 110 euros.