Airbus : La valeur du jour à Paris AIRBUS va supprimer 15 000 postes, dont 5 000 en France

La douloureuse annonce était attendue. Elle a bien été faite. Airbus (-0,79% à 63,02 euros) va mener un vaste plan de restructuration portant sur près de 15 000 postes, soit un peu plus de 11% de ses effectifs totaux. Cela se traduira notamment par la suppression de 5 000 postes en France, 5 100 en Allemagne et 1 700 au Royaume-Uni au plus tard à l'été 2021. Le processus d'information et de consultation avec les partenaires sociaux a débuté en vue de conclure des accords dont la mise en œuvre débutera à l'automne 2020." Bien que des mesures forcées ne puissent être exclues à ce stade, Airbus travaillera avec ses partenaires sociaux pour limiter l'impact de ce plan en s'appuyant sur toutes les mesures sociales disponibles, y compris les départs volontaires, les mesures de retraite anticipée, ainsi que le chômage partiel de longue durée pour les activités qui s'y prêtent ", a souligné le groupe.Ces mesures visent à traverser la crise du Covid-19 qui a lourdement affecté le trafic aérien mondial et par ricochet le secteur aéronautique. Airbus indique que l'activité dans l'aviation commerciale a chuté de près de 40 % au cours des derniers mois. Les cadences de production des avions commerciaux ont été adaptées en conséquence." Airbus est confronté à la crise la plus grave que ce secteur ait jamais connue ", a déclaré Guillaume Faury, le PDG d'Airbus.Et le retour à la normale ne se fera pas du jour au lendemain. Selon Airbus, le trafic aérien ne devrait pas renouer avec les niveaux pré-Covid-19 d'ici à 2023, voire 2025Dans son communiqué, le groupe ne précise ni les économies ainsi permises, ni le coût de cette restructuration.Du côté des analystes, UBS note que ces 15 000 suppressions de postes se situent dans le haut de la fourchette attendue par le marché et devrait permettre au géant aéronautique de restaurer sa compétitivité.Pour sa part, Jefferies pense que la réduction n'est peut-être pas assez importante pour protéger au mieux l'Ebit et le free cash flow à court terme. Néanmoins, elle portera ses fruits à moyen terme.