Airbus : Le vaisseau spatial Orion destiné à la mission Artemis I de la NASA vient d'achever avec succès une campagne ...

La navette spatiale Orion, destinée à la mission Artemis I, achève avec succès une importante campagne d'essais

Station Plum Brook, Sandusky, Ohio, le 16 mars 2019 - Le vaisseau spatial Orion destiné

la mission Artemis I de la NASA vient d'achever avec succès une campagne d'essais de simulation d'environnement spatial de plusieurs mois dans la chambre à vide thermique de la NASA, dans l'Ohio (États-Unis). Les tests ont été menés en deux étapes : un essai de vide thermique de 47 jours et un essai d'interférence et de compatibilité électromagnétiques de 14 jours, qui simulent tous deux les conditions auxquelles la capsule sera soumise au cours de son voyage aller-retour vers la Lune.

Andreas Hammer, Directeur de l'exploration spatiale au sein d'Airbus, a déclaré : « Nous avons aujourd'hui franchi une étape majeure pour la mission lunaire Artemis I. Nous avons démontré à nos clients, l'ESA et la NASA, que le module de service européen conçu et réalisé par nos ingénieurs à Brême, avec le concours de partenaires issus de 10 pays européens, répond à leurs exigences en matière de résistance aux difficiles conditions spatiales. Le programme Artemis enverra la première femme et un nouvel homme sur la Lune, et les ramenera sains et saufs sur Terre. Nous sommes fiers de mettre notre savoir- faire, notre expertise et notre passion au service de ce grand projet.»

Les équipes d'ingénieurs d'Airbus, de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), de Lockheed Martin et de la NASA sont satisfaites des résultats de ces essais décisifs, qui démontrent la capacité de la capsule à évoluer en toute sécurité dans les conditions extrêmes de l'environnement spatial.

Orion sera de nouveau transféré vers le Centre spatial Kennedy pour y subir d'autres essais et préparer son intégration au lanceur SLS (Space Launch System), ouvrant ainsi une nouvelle ère de l'exploration spatiale.

Le module de service européen réalisé par Airbus pour le compte de l'ESA assurera la propulsion, l'alimentation électrique et le contrôle thermique de toute la capsule, et fournira eau et oxygène aux astronautes. Lors du premier lancement, Artemis I fera le tour de la Lune avant de revenir sur Terre. Airbus construit d'ores et déjà à Brême le deuxième module de service d'Orion pour'Artemis II, qui emportera pour la première fois des astronautes vers la Lune avant de les ramener sur Terre.

À propos du module de service européen (ESM)

L'assemblage de l'ESM comprend plus de 20 000 pièces et composants, de l'équipement électrique aux moteurs, en passant par les panneaux solaires, les réservoirs de carburant, les systèmes de survie destinés aux astronautes ainsi que près de 12 kilomètres de câbles.

