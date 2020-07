Airbus : Les autorités françaises ont renouvelé le contrat de maintenance du système français de surveillance côtière, ...

La France compte à nouveau sur Airbus pour la maintenance de son système de surveillance côtière

@AirbusDefence #Spationav #Maritime

Paris, 08 July 2020 - Les autorités françaises ont renouvelé le contrat de maintenance du système français de surveillance côtière, SPATIONAV, en s'appuyant sur une collaboration fructueuse de plus de 20 ans entre la Marine nationale et Airbus pour des océans plus sûrs.

Depuis 2002, Airbus développe, déploie et assure la maintenance du système SPATIONAV, sous la supervision de la DGA (Direction Générale de l'Armement) pour la direction du programme et du SSF (Service de Soutien de la Flotte) pour le soutien, afin d'aider les autorités françaises à recueillir des informations, à diriger la surveillance maritime et à intervenir en mer. Le système leur fournit une image tactique de la situation maritime pour préparer et mener leurs opérations respectives liées à la protection des frontières maritimes, aux missions de recherche et de sauvetage, à la sécurité de la navigation maritime, à la détection des activités illicites et à la protection de l'environnement.

Avec plus de 6000 kilomètres de côtes surveillées en temps réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par 750 opérateurs, SPATIONAV est la pierre angulaire des opérations de surveillance maritime de la France. Il met à la disposition de la Marine nationale et des principales administrations nationales impliquées dans les opérations maritimes de l'Etat un système de surveillance en temps réel couvrant les approches maritimes de la France métropolitaine et de la zone Antilles-Guyane. Il constitue ainsi un véritable système d'information opérationnel et de commandement multi-agences pour la Marine nationale, les Gardes-côtes et les Douanes.

L'Image Maritime Reconnue du littoral de SPATIONAV intègre plus de 10 000 traces en temps réel grâce à un vaste réseau de capteurs répartis sur les côtes françaises (105 sites, 88 radars, 77 stations AIS et 8 aéronefs équipés). De plus, le système intègre plus de 50 000 traces européennes et internationales supplémentaires grâce à une passerelle cyber sécurisée. La connaissance consolidée de la situation est partagée avec l'ensemble de la communauté SPATIONAV, ce qui permet d'optimiser les missions en mer.

SPATIONAV est basé sur le système de surveillance côtière (CSS) STYRIS. La solution associe les fonctions de base du CSS comme une image maritime reconnue en temps réel, la surveillance des zones d'intérêt en permanence, le suivi avancé et la fusion des données avec certaines caractéristiques clés parmi lesquelles une gestion améliorée des événements et des capacités de simulation avancées pour soutenir la prise de décision. Plus précisément, la solution aide l'opérateur en fournissant des outils de commande et de contrôle intuitifs pour accélérer la prise de décision et la coordination des parties prenantes, permettant de maintenir l'attention de l'opérateur et de réduire la charge de travail.

Airbus Defence and Space Email:media.airbusdefenceandspace@airbus.com 81663 - Munich Web: airbus.com Germany Follow us on twitter: @AirbusDefence and @AirbusSpace

Le commandant Laurent Frayssignes, officier de programme SPATIONAV, a déclaré : "Assurer une vision éclairée des activités maritimes en temps réel sur l'ensemble du territoire national métropolitain est une prouesse technologique. Nous apprécions la relation solide que nous avons établie au fil des ans avec Airbus et nous comptons sur l'équipe d'Airbus pour continuer à intégrer les avancées technologiques afin de maintenir notre position à la pointe de l'innovation dans le domaine de la surveillance maritime. Des capacités nouvelles et améliorées nous permettront de relever des défis nouveaux et plus importants pour protéger nos frontières maritimes et effectuer des missions de surveillance côtière".

Evert Dudok, directeur de Connected Intelligence chez Airbus Defence and Space a déclaré : "Lorsque la sécurité est en jeu, les eaux territoriales sont des zones critiques en raison du nombre de menaces potentielles. Dans de telles circonstances, une compréhension précise de la situation maritime ainsi qu'une prise de décision rapide sont nécessaires pour protéger avec succès les frontières côtières et c'est exactement la façon dont Airbus soutient les autorités maritimes. Notre société aide à anticiper la menace, à se connecter et à diffuser, à analyser et à comprendre la situation afin de prendre la bonne décision et d'agir au bon moment".

À propos de STYRIS

STYRIS® met en œuvre et fournit des systèmes clés en main couvrant tout le spectre de l'analyse de situation maritime, tant du point de vue de la sûreté que de la sécurité. Les applications typiques sont les services de trafic maritime, les systèmes de surveillance côtière et les systèmes de protection des infrastructures maritimes critiques. Ainsi, STYRIS® est la seule ligne de produits d'Airbus pour la collecte, le traitement, la consolidation, l'enrichissement, la distribution et l'affichage des données provenant d'une large gamme de capteurs maritimes. Le logiciel consolide les données recueillies par des capteurs tels que les radars, le système d'identification automatique (AIS), les radiogoniomètres (RDF), les photographies, les stations météorologiques et les sonars. STYRIS permet des performances de détection élevées de toute activité maritime et des analyses avancées basées sur le comportement des navires et le traitement des données des capteurs. Les systèmes en temps réel d'Airbus surveillent déjà les principales zones de trafic maritime autour de la Terre comme la Manche, le détroit d'Ormuz, le détroit de Malacca, le canal de Suez ou le canal de Panama.

About Airbus

Airbus is a global leader in aeronautics, space and related services. In 2019, it generated revenues of € 70 billion and employed a workforce of around 135,000. Airbus offers the most comprehensive range of passenger airliners. Airbus is also a European leader providing tanker, combat, transport and mission aircraft, as well as one of the world's leading space companies. In helicopters, Airbus provides the most efficient civil and military rotorcraft solutions worldwide.

Media contacts

Pablo Correa pablo.correa@airbus.com +34 689 669 602

This and other press releases and high resolution photos are available on: AirbusMedia