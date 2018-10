Airbus : Lufthansa Group développe sa flotte d'A320neo

01/10/2018 | 15:41

Lufthansa Group a converti 27 options d'appareils de la famille A320neo en commandes fermes. Le Groupe a signé un contrat portant sur 24 A320neo et trois A321neo supplémentaires. Dix de ces avions seront déployés par la compagnie Swiss de Lufthansa Group.



Ce récent accord porte le nombre total de commandes de Lufthansa Group pour la famille A320neo à 149 exemplaires (101 A320neo et 48 A321neo). Lufthansa a été l'opérateur de lancement de l'A320neo.



'Lufthansa Group est l'un des plus grands opérateurs d'appareils de la famille A320 dans le monde entier. Nous sommes très heureux d'enregistrer cette commande supplémentaire émanant d'un client aussi important', déclare Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus.



Avec plus de 6 100 commandes reçues de plus de 100 clients la famille A320neo a conquis quelque 60 pour cent de part de marché.



