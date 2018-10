Airbus : Qatar Airways développe sa flotte d'A350-1000

01/10/2018 | 10:49

Qatar Airways a modifié sa commande de cinq A350-900 pour la version A350-1000. La compagnie est le premier client de l'A350-1000 avec une flotte de 42 appareils. Le fuselage de l'A350-1000 est sept fois plus long que ses frères plus petits, offrant une capacité supérieure (44 sièges de plus dans la configuration de la cabine de Qatar Airways).



Son Excellence M. Akbar Al Baker, a déclaré: ' Depuis la livraison du premier A350-1000 au monde en février 2018, nous sommes extrêmement satisfaits des performances de l'appareil, ce qui nous a incités à mettre à jour notre commande initiale. L'A350-1000 est très bien accueilli par nos passagers qui apprécient les niveaux de confort et de technologie sans précédent de l'appareil de nouvelle génération. '



' Depuis sa mise en service, la famille A350 a fait ses preuves en termes de fiabilité et d'efficacité. Nous sommes ravis de voir Qatar Airways étendre sa confiance à l'A350-1000 ', a déclaré Guillaume Faury, président d'Airbus Commercial Aircraft.



Avec plus de 76 appareils en commande, Qatar Airways est le plus gros client d'A350 XWB et exploite actuellement 30 A350 XWB comprenant 27 A350-900 et 3 A350-1000.



