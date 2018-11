Airbus : Resume de l'actualite a 17H00 GMT (02/11)

MADRID - Le procureur du Tribunal suprême espagnol a requis aujourd'hui de lourdes peines de prison contre neuf dirigeants indépendantistes catalans pour rébellion et détournements de fonds, à la suite de la tentative de sécession de l'automne 2017. Il a notamment réclamé une peine de 25 ans de prison contre Oriol Junqueras, dirigeant du parti de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC). Pour les huit autres indépendantistes incarcérés, il a requis des peines allant jusqu'à 17 ans de prison. En ce qui concerne neuf autres dirigeants catalans qui ne sont pas en détention, il a demandé des peines plus légères.

Pour sa part, l'avocat de l'Etat espagnol (Abogacia general de Estado), qui dépend du ministère de la Justice, a souhaité l'abandon de l'accusation de "rébellion" pour celle de "sédition", moins grave, et des peines maximales de 12 ans de prison. A la tête du gouvernement espagnol depuis juin dernier, le socialiste Pedro Sanchez a adopté envers les séparatistes un ton plus conciliant que son prédécesseur, le conservateur Mariano Rajoy.

---

ISTANBUL - Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre à l'intérieur du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, a été démembré afin que son corps puisse être dissous plus facilement, rapporte le journal turc Hurriyet, qui cite un conseiller du président Recep Tayyip Erdogan.

Jamal Khashoggi, qui vivait en exil aux Etats-Unis, écrivait régulièrement pour le Washington Post des tribunes très critiques envers le prince héritier Mohamed ben Salman, qui dirige de fait le royaume.

La semaine dernière, le procureur saoudien a déclaré, sur la base d'informations émanant des autorités turques, que le meurtre avait été prémédité, marquant une nouvelle évolution dans les versions changeantes de Ryad sur l'affaire.

---

LE CAIRE - Sept personnes ont été tuées et 14 blessées aujourd'hui dans un attentat contre un autocar qui se rendait à un monastère copte en Egypte, a annoncé l'archevêque de Minya.

L'attentat n'a pas été revendiqué.

L'autocar avait pour destination le monastère Saint-Samuel le Confesseur à Minya, à 260 km au sud du Caire.

L'attaque a eu lieu pratiquement à l'endroit où 28 chrétiens avaient été tués par des islamistes au printemps 2017.

---

BEYROUTH - Huit personnes au moins ont été tuées aujourd'hui dans un bombardement dans la province d'Idlib, dans le nord de la Syrie, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), qui impute ces tirs à l'artillerie gouvernementale.

Ce bilan est le plus élevé depuis qu'a été instaurée une zone démilitarisée dans cette province majoritairement tenue par les rebelles. Selon l'OSDH, le bombardement a visé la ville de Jarjanaz qui se trouve en bordure de la zone démilitarisée dont les contours ont été dessinés en septembre par la Russie et la Turquie.

---

HANOI - Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a annoncé aujourd'hui la signature de contrats d'un montant total de dix milliards d'euros "d'investissements, d'engagements" au Vietnam, où il est en visite jusqu'à dimanche.

Ce déplacement de trois jours a notamment pour but de "renforcer (le) partenariat économique" entre les deux pays, a-t-il dit lors d'une déclaration à la presse au côté de son homologue vietnamien, Nguyen Xuan Phuc.

"Les contrats que nous venons de signer représentent plus de dix milliards d'euros d'investissements, d'engagements dans des domaines aussi variés que l'aérospatial, l'aéronautique, l'énergie, la santé", a-t-il déclaré.

"C'est évidemment des contrats qui traduisent l'intensité croissante du lien économique entre les deux pays", a ajouté Edouard Philippe, qui a fait le voyage avec une délégation d'une cinquantaine d'entreprises françaises.

Les deux chefs de gouvernement ont assisté à la signature d'une commande ferme de la compagnie vietnamienne à bas coûts Vietjet portant sur 50 avions A321neo d'Airbus pour 6,5 milliards de dollars (5,71 milliards d'euros).

---

RIO DE JANEIRO - Le président élu brésilien Jair Bolsonaro a confirmé vouloir transférer l'ambassade du Brésil en Israël à Jérusalem, l'une de ses promesses de campagne, et imiter ainsi le président américain Donald Trump qui a reconnu en décembre dernier Jérusalem comme capitale d'Israël.

Jair Bolsonaro, issu du Parti social-libéral (PSL, extrême droite), a fait cette annonce lors de sa première conférence de presse formelle depuis sa victoire au second tour du scrutin dimanche dernier. Il a dit aussi s'être mis d'accord avec le juge anticorruption Sergio Moro pour que ce dernier devienne son prochain ministre de la Justice.

---

PARIS - Emmanuel Macron s'exprimera dimanche à 13h00, heure de Paris, à la télévision à l'issue du référendum sur l'indépendance organisé en Nouvelle-Calédonie, collectivité territoriale du Pacifique Sud contrôlée par la France depuis 1853, a indiqué aujourd'hui l'Elysée.

Vingt ans après la signature de l'accord de Nouméa, les 174.154 électeurs de l'île auront à répondre oui ou non à la question suivante : "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante?".

A deux jours du scrutin, les derniers sondages donnent tous une large victoire au camp du "non", crédité de plus de 60% des voix mais les deux camps - indépendantistes et anti-indépendantistes - restent prudents.

---

MARSEILLE - Deux personnes, dont une mineure, ont été placées en garde à vue après l'agression d'un policier jeudi devant son domicile de Hyères, dans le Var, a-t-on appris aujourd'hui de source judiciaire. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a dénoncé sur Europe 1 "une attaque en règle". Le policier, que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a joint au téléphone, est légèrement blessé, a-t-il précisé. "Un certain nombre d'interpellations ont déjà eu lieu, des investigations sont en cours, donc je ne me prononcerai pas au-delà sur cette affaire", a-t-il ajouté.

Le policier en civil de la brigade anti-criminalité (BAC) de Toulon a été agressé jeudi, vers 05h00, devant son domicile en s'opposant au cambriolage de son véhicule.

---

PARIS - Cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron entame dimanche à Strasbourg une "itinérance mémorielle" qui le conduira dans l'Est et le Nord, l'occasion également pour le chef de l'Etat de renouer avec le monde rural et d'adresser un message aux territoires après des mois de crispations.

Le chef de l'Etat, qui sera accompagné sur des étapes de certains de ses ministres, traversera deux régions et onze départements en l'espace d'une semaine.

Après Strasbourg, où il assistera dimanche soir dans la cathédrale à un concert avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, il se rendra lundi à Morhange (Moselle) où 27.000 soldats français ont été tués le 22 août 1914.

---

PARIS - Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 87,1 milliards d'euros à fin septembre, en hausse de 10,8 milliards par rapport à son montant de 76,3 milliards à la même période il y a un an, notamment sous l'effet du début de la baisse de la taxe d'habitation, selon les données publiées vendredi par le ministère de l'Action et des Comptes publics.

Au 30 septembre, les dépenses s'établissaient à 291 milliards d'euros contre 287,9 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 1,1% à périmètre courant (+1,8% à périmètre constant) par rapport à la fin septembre 2017.

---

WASHINGTON - Les créations d'emplois ont fortement rebondi en octobre aux Etats-Unis et les salaires ont enregistré leur plus forte progression en rythme annuel depuis neuf ans et demi, ce qui signale des tensions persistantes sur le marché du travail qui pourraient encourager la Réserve fédérale (Fed) à poursuivre dans la voie du resserrement monétaire.

Le très suivi rapport mensuel sur l'emploi, publié vendredi par le département du Travail, montre également que le taux de chômage est resté stable à 3,7%, un plus bas de 49 ans, en dépit de la hausse de la population active.