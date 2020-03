Airbus publie l'ordre du jour de son assemblée générale annuelle 2020

Mark Dunkerley et Stephan Gemkow sont proposés pour siéger au Conseil d'administration

Amsterdam, le 5 mars 2020 - Airbus SE (symbole boursier : AIR) a publié l'ordre du jour de son assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 16 avril 2020. Parmi les résolutions proposées figurent les nominations au Conseil d'administration de Mark Dunkerley et de Stephan Gemkow en tant qu'administrateurs non exécutifs indépendants. Comme annoncé précédemment, Denis Ranque et Hermann-Josef Lamberti quitteront leurs fonctions au sein du Conseil d'administration à l'issue de l'AG.

Mark Dunkerley possède une grande expérience du secteur de l'aviation commerciale et des compagnies aériennes et est actuellement membre du Conseil d'administration de Spirit Airlines, Inc. Sa nomination au poste d'administrateur est proposée pour un mandat de trois ans, tout comme celle de Stephan Gemkow, qui est membre du Conseil d'administration d'Amadeus IT Group et ancien dirigeant de compagnie aérienne. Il a passé 22 ans au sein de la Deutsche Lufthansa AG, dont six ans comme directeur financier.

Comme annoncé, Denis Ranque quittera le Conseil d'administration en 2020, au terme de sept années pour se consacrer à d'autres occupations. Le Conseil d'administration avait annoncé en avril 2019 que René Obermann succéderait à Denis Ranque à la fonction de Président du Conseil d'administration d'Airbus, sous réserve de l'approbation de sa nomination lors de la réunion du Conseil d'administration faisant suite à l'AG 2020. René Obermann est administrateur non exécutif indépendant d'Airbus depuis avril 2018 et a été Président-directeur général de la société Deutsche Telekom AG.

Hermann-Josef Lamberti, qui a été Président du Comité d'Audit pendant de nombreuses années, avait précédemment informé le Conseil d'administration qu'il ne souhaitait pas demander le renouvellement de son mandat lors de l'AG 2020. Parmi les autres résolutions proposées à l'AG figure la reconduction pour une durée de trois ans du mandat de deux administrateurs non exécutifs, Ralph D. Crosby, Jr. et Lord Drayson (Paul).

Airbus a opté pour une approche d'échelonnement des mandats qui prévoit le renouvellement ou la nomination d'un tiers des 12 administrateurs chaque année, afin de faciliter la transition et d'appliquer les bonnes pratiques. Cette démarche permet d'éviter le remplacement en bloc de nombreux administrateurs au cours d'une seule et même assemblée générale.

La proposition du Conseil d'administration de verser pour 2019 un dividende de 1,80 euro par action, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2018, sera également soumise à l'approbation des actionnaires.

Les documents relatifs à l'AG, y compris l'avis de convocation avec ordre du jour complet, sont

https://www.airbus.com/investors/annual-general-meetings.html.

