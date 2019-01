Airbus : SMBC Aviation Capital commande 65 A320neo

21/01/2019 | 10:06

SMBC Aviation Capital, le principal loueur d'avions, a porté son carnet de commandes total à la famille A320neo à 181 appareils après avoir signé une commande ferme de 65 appareils supplémentaires (15 A321neo et 50 A320neo). La commande a été finalisée en 2018 et incluse dans les chiffres de commandes de fin d'année.



L'accord prévoit également une augmentation de 15 A321neos, ce qui porte à 30 le total des commandes de SMBC Aviation Capital pour ce type d'avions. L'A321neo permet aux compagnies aériennes la possibilité d'élargir leurs réseaux.



' La demande d'avions à la pointe de la technologie a été forte, tant de la part de nos clients existants que de nos nouveaux clients, d'où notre décision aujourd'hui de réaliser cette commande. Dans le contexte actuel, les compagnies aériennes recherchent des avions plus économes en carburant. La composition de notre carnet de commandes nous positionne très bien pour l'avenir afin de répondre à ces besoins.', a déclaré Peter Barrett, PDG de SMBC Aviation Capital.



'En tant que l'un des principaux loueurs d'aéronefs dans le monde, la réapprovisionnement de SMBC Aviation Capital témoigne de sa capacité financière à investir judicieusement dans la famille A320neo. En 2018, le marché de la location directe représentait plus de 30% de nos 800 livraisons dans le monde, autant que l'Europe et les Amériques combinées ', a déclaré Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus.



