Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sadika Moussaoui (46 ans) a été nommée Directrice des Ressources Humaines d’ATR à compter du 1er juillet 2020. En charge de la stratégie RH du groupe, elle définit et anime la politique RH, les relations sociales et la prévention santé, sécurité et sûreté. Elle rapporte directement au Président exécutif, Stefano Bortoli. Sadika Moussaoui succède à Olga Renda-Blanche, qui occupait ce poste depuis 2016 et qui rejoint Airbus pour prendre de nouvelles responsabilités. Pour rappel, ATR est une coentreprise à parts égales entre Airbus et Leonardo. ATR est un constructeur d’avions régionaux.