Airbus : Stefano Bortoli est nommé Président exécutif d'ATR

17/09/2018 | 10:53

ATR annonce la nomination de Stefano Bortoli, au poste de Président exécutif d'ATR avec effet immédiat.



Cette nomination fait suite au départ de Christian Scherer qui a été nommé au poste de Direction Commerciale d'Airbus.



' Stefano Bortoli a une grande connaissance et compréhension de l'entreprise, de l'industrie aéronautique et du marché régional. Il a occupé différents postes de direction et a un parcours résolument orienté vers l'international. Il a le profil requis et l'expérience nécessaire pour continuer les développements positifs chez ATR '.



