Airbus : Uganda Airlines confirme une commande de 2 A330neo

Uganda Airlines, la compagnie aérienne nationale ougandaise, a confirmé sa commande de deux avions de ligne A330-800.



' Equipé du nouvel espace au niveau de la cabine, l'A330neo apportera une série d'avantages à Uganda Airlines et à ses clients ' indique le groupe. Uganda Airlines prévoit d'utiliser l'A330-800 pour son réseau moyen et long courrier.



La famille A330neo comprend deux versions : l'A330-800 et l'A330-900. Ces avions permettent de réduire la consommation de carburant d'environ 25% par siège par rapport aux avions de la génération précédente. L'A330neo est propulsé par les moteurs Trent 7000 de dernière génération de Rolls-Royce. Il est doté de nouveaux Sharklets inspirés de l'A350 XWB.



La cabine offre notamment des systèmes de divertissement à bord pour les passagers et des systèmes de connectivité Wifi ultramodernes.



