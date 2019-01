Airbus a atteint son objectif de livraisons en 2018 mais a vu ses commandes baisser

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Airbus a annoncé mercredi avoir livré 800 avions commerciaux l'année dernière, confirmant un chiffre non audité publié la veille, et atteint ainsi son objectif de livraison pour 2018, mais l'avionneur a enregistré une baisse de ses prises de commandes.

Les livraisons ont atteint un nouveau record annuel et ont marqué la 16ème hausse annuelle consécutive, a noté Airbus dans un communiqué. L'avionneur a augmenté ses livraisons d'appareils de la famille A320, avec 626 avions contre 558 en 2017, et de ceux de la gamme A350 XWB à 93 appareils contre 78 avions en 2017.

Les livraisons de son très gros porteur A380 ont légèrement fléchi, avec 12 appareils livrés en 2018 contre 15 avions un an plus tôt. Airbus a de plus livré 49 avions de la famille A330 l'année dernière, contre 67 en 2017.

L'avionneur a en outre livré 20 avions de type A220, famille d'appareils qui a rejoint la gamme Airbus en juillet dernier.

Malgré des "défis opérationnels significatifs, Airbus a continué à accroître sa production et a livré un nombre record d'appareils en 2018", a déclaré le patron de la branche aviation civile du groupe, Guillaume Faury, cité dans le communiqué.

Airbus a enregistré une nette baisse des commandes en 2018, avec 747 commandes nettes contre 1.109 en 2017. Sur l'ensemble de l'année, Airbus a reçu quatre commandes nettes pour l'A380.

Le carnet de commandes de l'avionneur s'établissait à 7.577 appareils à la fin 2018, contre 7.265 avions un an plus tôt.

Les prises de commandes montrent "la robustesse sous-jacente du marché des avions commerciaux", a estimé Guillaume Faury, qui doit prendre le poste de président exécutif du groupe en avril prochain.

