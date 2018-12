Airbus : a effectué un vol autonome avec le VSR700

20/12/2018 | 18:44

Airbus Helicopters annonce avoir effectué un vol non piloté entièrement autonome avec son démonstrateur VSR700 depuis la base aérienne militaire d'Istres (Bouches-du-Rhône).



' Ce vol visait à démontrer la conformité de l'appareil aux exigences

élevées des systèmes réglementaires et de sécurité, indispensable à l'intégration future des drones dans l'espace aérien français ' explique le groupe.



Au cours de cet exercice, le démonstrateur a réalisé avec succès un vol de 30 minutes, exécutant différentes trajectoires de vol avant d'atterrir en mode autonome.



Le drone était commandé et contrôlé depuis la station sol située sur la base aérienne. Il est conçu pour compléter, sans les remplacer, les hélicoptères avec pilotes sur les bateaux de toutes tailles, des petites corvettes aux grands navires de guerre.



