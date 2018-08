Airbus : a livré 380 appareils de janvier à juillet

07/08/2018 | 09:25

Airbus a fait le point hier sur son activité commerciale et industrielle pour le mois de juillet.



Le mois dernier, l'avionneur européen a enregistré 214 commandes d'avions commerciaux civils, dont 156 appareils de la famille A320, quatre A330 ceo et autant d'A330neo, 36 A350 et 14 superjumbos A380.



Du côté des livraisons, qui donnent une idée de l'activité industrielle du groupe, 50 clients ont reçu des avions Airbus le mois dernier, avec notamment 63 appareils de la famille A320, dont 44 A320 neo et A321neo. Pour la première fois, Airbus a livré deux A220, l'ex-Cseries de Bombardier.



Depuis le début de l'année, Airbus a livré 380 appareils civils, dont 304 monocouloirs parmi lesquels on compte 154 A320neo et A321neo. Sur l'ensemble de 2018, le groupe ambitionne d'en livrer environ 800.



A fin juillet, le carnet d'Airbus Commercial comptait 7.464 entrées.













