Airbus : a livré 800 appareils en 2018, nouveau record

09/01/2019 | 18:52

Airbus annonce ce mercredi soir avoir livré 800 avions commerciaux à 93 clients en 2018, réalisant ses objectifs pour l'année, améliorant sa performance de 11% par rapport à 2017 et établissant au passage un nouveau record en la matière.



De plus, l'avionneur augmente pour la 16e année consécutive le nombre d'avions commerciaux livrés en l'espace d'une année. Dans le détail, Airbus a livré 20 A220, 626 appareils de la famille A320, 49 A330, 93 A350 XWB et 12 A380.



'En termes de ventes, Airbus a enregistré 747 commandes nettes en 2018 contre 1.109 en 2017. Fin 2018, le carnet de commandes d'avions commerciaux d'Airbus atteignait un nouveau record pour l'industrie de 7.577 appareils, dont 480 A220, contre 7.265 fin 2017', indique encore Airbus.



Les résultats annuels du groupe seront publiés le 14 février.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.