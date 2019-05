Airbus : a livré le 1er hélicoptères ACH145 à un client privé

22/05/2019 | 09:59

Airbus Corporate Helicopters (ACH) a livré le premier de deux hélicoptères ACH145 à un client privé. Le groupe va également livrer par la suite un ACH160. Les deux premiers appareils seront principalement utilisés sur des yachts situés dans les régions de la Méditerranée et des Caraïbes, pour le compte de son propriétaire.



Le second ACH145 sera livré au cours du dernier trimestre de 2019 et le ACH160, qui sera utilisé pour le transport à terre, sera livré après la certification.



Luviair, spécialiste de la gestion et de l'exploitation d'hélicoptères gérera les ACH145 ainsi qu'un ACH160 acquis. Luviair exploite une flotte d'hélicoptères VIP Airbus depuis près de 20 ans et gère tous les aspects des opérations de ses clients depuis ses bases opérationnelles à Londres, en Méditerranée, dans les Caraïbes et à bord des plus grands super yachts du monde.



' La transition vers cette nouvelle génération d'hélicoptères Airbus montre clairement que le ACH160 répond aux exigences rigoureuses des clients les plus exigeants en matière d'hélicoptères d'entreprise.' indique le groupe.



