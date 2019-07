Airbus : a livré le premier A320neo d'Atlantic Airways

12/07/2019 | 10:20

Atlantic Airways, la compagnie aérienne nationale des Îles Féroé, a reçu son premier A320neo. Loué à Air Lease Corporation, cet avion est équipé de moteurs CFMI LEAP-1A et est configuré avec une cabine tout économique.



Avec sa nouvelle flotte Airbus, Atlantic Airways développera encore son réseau européen. La compagnie aérienne, cliente d'Airbus depuis 2008, exploite déjà une flotte entièrement composée de trois appareils de la famille A320 (deux A319ceo et un A320ceo actuellement). En outre, la compagnie aérienne a récemment passé une commande ferme de deux A320neos supplémentaires.



Avec plus de 6 500 commandes reçues de plus de 100 clients, la famille A320neo a conquis environ 60% du marché.



