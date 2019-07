Airbus : a réalisé une 'machine à vapeur' pour l'ISS

02/07/2019 | 10:56

La prochaine mission de ravitaillement (CRS-18) qui sera lancée depuis Cap Canaveral, en Floride, transportera une ' machine à vapeur ' spéciale vers la Station Spatiale Internationale (ISS).



RUBI (Reference mUltiscale Boiling Investigation), conçue et réalisée par Airbus pour le compte de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), étudie les principes de base de l'ébullition des liquides.



RUBI étudiera les phénomènes de la transition de phase et du transfert de chaleur pendant l'évaporation des liquides, à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique.



' À l'avenir, ces essais pourraient permettre de fabriquer des appareils électroménagers (cuisinières, radiateurs) et des échangeurs de chaleur destinés aux processus de fabrication industrielle, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement ' indique le groupe.



