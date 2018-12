Airbus a reçu 43 commandes et livré 89 avions en novembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'avionneur européen Airbus a annoncé vendredi avoir livré 89 appareils en novembre, dont deux A380, et avoir enregistré 43 commandes.

Ces livraisons ont été faites auprès de 54 clients et portent sur deux A220, 71 monocouloirs de la famille A320, trois A330, 11 A350 XWD, en plus des deux A380, a précisé Airbus dans un communiqué. Le groupe a livré huit avions de plus que le mois précédent.

Les commandes d'Airbus s'affichent en baisse par rapport à octobre, à 43 contre 85 appareils, et ne comprennent pas d'A380.

Sur les 11 premiers mois de l'année, le groupe a enregistré 380 commandes nettes et livré 673 appareils.

Le carnet de commandes de l'avionneur s'établissait à 7.337 appareils au 30 novembre, représentant environ neuf années de travail aux niveaux actuels de production.

