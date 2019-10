Airbus abaisse son objectif de livraisons après une hausse du bénéfice au T3

(Actualisation: déclarations du directeur financier sur les objectifs, du président exécutif sur la production et les tarifs douaniers)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus Group a abaissé mercredi son objectif de livraisons d'avions commerciaux pour l'ensemble de 2019, après avoir publié un bénéfice en hausse au troisième trimestre.

"Le volume de livraisons à neuf mois et les nouvelles prévisions de livraisons pour l'ensemble de l'exercice reflètent les actions de fonds entreprises pour sécuriser un flux de livraisons plus efficient au cours des prochaines années, alors que nous visons une cadence mensuelle de 63 exemplaires de la famille A320 en 2021", a déclaré le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, cité dans un communiqué.

Airbus compte désormais livrer autour de 860 avions commerciaux en 2019, contre une fourchette comprise entre 880 et 890 appareils précédemment. En conséquence de ce nouvel objectif, Airbus a également abaissé sa cible de génération de trésorerie pour cette année, attendant un flux de trésorerie avant fusions et acquisitions et financements-clients d'environ 3 milliards d'euros, contre 4 milliards d'euros auparavant.

Le groupe européen a en revanche maintenu sa prévision d'une hausse de l'EBIT (résultat opérationnel) ajusté d'environ 15% par rapport à 2018. Le directeur financier, Dominik Asam, a expliqué qu'un meilleur mix produit permettait à Airbus de maintenir cet objectif, en dépit de livraisons plus faibles qu'anticipé.

Entre juillet et septembre, le résultat net du géant de l'aéronautique a atteint 989 millions d'euros, contre 957 millions d'euros un an auparavant, et son résultat opérationnel (EBIT) ajusté a crû de 2%, à 1,6 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a reculé de 1%, à 15,3 milliards d'euros, la baisse des livraisons d'avions commerciaux ayant été compensée par des taux de change favorables et la hausse du chiffre d'affaires d'Airbus Defence and Space.

Sur neuf mois, le résultat net s'est inscrit en hausse de 50%, à 2,18 milliard d'euros, tandis que le résultat opérationnel ajusté a progressé de 51%, à 4,13 milliards d'euros.

Le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients est ressorti sur neuf mois à -4,94 milliards d'euros, contre -4,17 milliards d'euros un an plus tôt.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 15,4 milliards d'euros, un EBIT ajusté de 1,37 milliard d'euros et un résultat net de 1,09 milliard d'euros au troisième trimestre.

Maintien de l'objectif de production de 63 A320 par mois

La division d'aéronautique commerciale d'Airbus, qui représente plus des trois quarts de ses revenus, a réalisé un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 3%, et de 35,6 milliards d'euros sur neuf mois, en progression de 17% sur un an. Le groupe avait enregistré 127 commandes nettes d'avions et 571 livraisons à fin septembre, contre 256 commandes nettes et 503 livraisons sur les neuf premiers mois de 2017.

Au niveau de sa production, le groupe a expliqué que la montée en cadence de l'A321 ACF (Air Cabin Flex) "s'est poursuivie et demeure ambitieuse". "Le programme ACF continuera de s'accélérer au quatrième trimestre 2019 et les efforts se poursuivront tout au long de l'année 2020 pour améliorer sa maturité industrielle", a indiqué Airbus. Le groupe a par ailleurs souligné qu'il continuait d'étudier différentes options pour augmenter la part de l'A321 dans la production de la famille A320.

Guillaume Faury a reconnu, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, que le groupe était en "retard" sur l'objectif de production de 60 avions de la famille A320 par mois, que l'avionneur comptait atteindre à la mi-2019. Il a néanmoins confirmé qu'Airbus visait toujours un rythme de production de 63 avions de la famille A320 par mois en 2021.

Les dépenses de trésorerie liées à l'A400M ne diminuent pas comme prévu

Concernant par ailleurs l'avion militaire A400M, Airbus a indiqué que si les dépenses de trésorerie liées à cet avion étaient en baisse, elles "ne diminu[ai]ent pas au rythme visé".

A sujet des droits de douane américains entrés en vigueur le 18 octobre, Airbus a indiqué travailler actuellement avec ses clients américains pour en "gérer les conséquences".

En octobre, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avait autorisé les Etats-Unis à imposer des droits de douane sur des importations en provenance de l'Union européenne, en compensation des subventions européennes accordées à Airbus. Le représentant américain au Commerce (USTR) a en conséquence décidé d'imposer, à compter du 18 octobre, des droits de douane sur les avions commerciaux d'Airbus importés aux Etats-Unis. "Ces droits, tels qu'annoncés, n'incluent pas les composants livrés à Mobile, Alabama [site de production d'Airbus aux Etats-Unis, ndlr], depuis l'Europe", a expliqué le groupe.

Néanmoins, les droits de douane de 10% imposés sur les avions importés de l'Union européenne "impacte sévèrement nos clients américains", a déclaré Guillaume Faury, ajoutant s'attendre à ce que les tarifs douaniers soient plus difficiles à gérer pour Airbus l'an prochain.

"J'ai bon espoir que les Etats-Unis et l'Union européenne parviennent à une solution négociée" sur ce sujet, a affirmé Guillaume Faury.

