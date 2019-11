Airbus : accord signé avec la DMAé

25/11/2019 | 17:24

Airbus Helicopters et son partenaire Heli-Union ont signé un contrat d'assistance global pour les hélicoptères Cougar et Caracal en service dans l'armée de l'air et l'armée de l'air française.



Cet accord signé avec la DMAé, l'agence de défense chargée d'améliorer la disponibilité des avions militaires en France, est le premier contrat signé par Airbus Helicopters dans le cadre de la nouvelle approche initiée par la ministre française des Forces armées.



Ce contrat à long terme a pour objectif d'accroître la disponibilité des flottes Caracal et Cougar en confiant à Airbus Helicopters la responsabilité de l'ensemble des activités de soutien des appareils.



' Airbus Helicopters s'est engagé à atteindre des niveaux de performance ambitieux pour le support des hélicoptères Cougar et Caracal en service dans l'armée de terre et l'armée de l'air française', a déclaré Bruno Even, Directeur général d'Airbus Helicopters.



