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Airbus : ajuste sa production en raison de l'impact du coronavirus

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08/04/2020 | 18:32

8 avril (Reuters) -

* AIRBUS A REMPORTE 290 COMMANDES NETTES ET LIVRÉ 122 APPAREILS AU T1 2020

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTE 21 COMMANDES NETTES ET LIVRE 36 APPAREILS SUR LE SEUL MOIS DE MARS

* AIRBUS-CES CHIFFRES REFLÈTENT LE SOUHAIT DES COMPAGNIES AERIENNES DE REPORTER DES LIVRAISONS D'APPAREILS EN RAISON DES INCERTITUDES LIÉES AU CORONAVIRUS

* AIRBUS-LA PRODUCTION EST DÉSORMAIS AJUSTÉE À UN RYTHME DE 40 APPAREILS PAR MOIS POUR LA FAMILLE A320, DEUX A330 PAR MOIS ET SIX A350 PAR MOIS

* AIRBUS- 60 APPAREILS ONT ÉTÉ PRODUITS EN MARS, MAIS AUCUN N'A ÉTÉ LIVRÉ EN RAISON DE L'ÉVOLUTION DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)

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CA 2020 61 376 M
EBIT 2020 5 290 M
Résultat net 2020 2 823 M
Trésorerie 2020 7 995 M
Rendement 2020 2,49%
PER 2020 14,1x
PER 2021 10,4x
VE / CA2020 0,60x
VE / CA2021 0,56x
Capitalisation 44 644 M
Graphique AIRBUS SE
Durée : Période :
Airbus SE : Graphique analyse technique Airbus SE | Zone bourse
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Dernier Cours de Cloture 57,04  €
Ecart / Objectif Haut 186%
Ecart / Objectif Moyen 67,2%
Ecart / Objectif Bas -36,7%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
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Denis Ranque Non-Executive Chairman
Michael Schöllhorn Chief Operating Officer
Dominik Asam Chief Financial Officer
Luc Hennekens Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AIRBUS SE-56.28%48 621
BOEING COMPANY (THE)-54.33%79 883
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