Airbus : ajuste sa production en raison de l'impact du coronavirus

8 avril (Reuters) -
* AIRBUS A REMPORTE 290 COMMANDES NETTES ET LIVRÉ 122
APPAREILS AU
T1 2020
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTE 21 COMMANDES NETTES ET LIVRE 36
APPAREILS SUR LE SEUL MOIS DE MARS
* AIRBUS-CES CHIFFRES REFLÈTENT LE SOUHAIT DES COMPAGNIES
AERIENNES DE REPORTER DES LIVRAISONS D'APPAREILS EN RAISON DES
INCERTITUDES LIÉES AU CORONAVIRUS
* AIRBUS-LA PRODUCTION EST DÉSORMAIS AJUSTÉE À UN RYTHME DE
40
APPAREILS PAR MOIS POUR LA FAMILLE A320, DEUX A330 PAR MOIS ET
SIX A350 PAR MOIS
* AIRBUS- 60 APPAREILS ONT ÉTÉ PRODUITS EN MARS, MAIS AUCUN
N'A
ÉTÉ LIVRÉ EN RAISON DE L'ÉVOLUTION DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS
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(Rédaction de Paris)