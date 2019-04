11/04/2019 | 17:28

Airbus annonce la nomination de Julie Kitcher au poste d'Executive Vice-President Communications and Corporate Affairs, avec effet immédiat. Elle siègera au Comité exécutif d'Airbus et sera chargée de toutes les activités de communication interne et externe. Elle sera directement rattachée à Guillaume Faury, CEO (Chief Executive Officer) d'Airbus.



Dans ses nouvelles fonctions, elle pilotera et coordonnera la transformation d'Airbus et dirigera les départements Audit, Performance Management, Responsibility & Sustainability et Environmental Affairs. Elle sera en outre Directrice du cabinet (Chief of Staff) du CEO.



Depuis mai 2015, Julie Kitcher était Head of Investor Relations and Financial Communication d'Airbus. Elle a rejoint Airbus en décembre 2000 au Royaume-Uni en tant qu'analyste financière et a depuis occupé diverses fonctions au sein de la direction financière.



