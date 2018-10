Airbus : annonce une initiative éducative avec l'ESA

04/10/2018 | 17:17

La Fondation Airbus, l'Agence spatiale européenne (ESA) et Autodesk annoncent ce jour s'associer pour lancer le 'Moon Camp', un concours en ligne pédagogique destiné à susciter l'intérêt des jeunes générations pour la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques.



Cette initiative a été présentée lors du Congrès astronautique international de Brême, en Allemagne.



Le concours 'Moon Camp' incite ainsi les enfants à concevoir leur propre camp lunaire à l'aide d'un des outils de conception 3D d'Autodesk. Les participants devront prendre en compte différents paramètres tels que les ressources locales, l'énergie, les systèmes de recyclage et la protection contre les météorites et les rayonnements.



'Les lauréats du concours participeront à un webinaire avec un astronaute de l'ESA et à une session de mentorat avec un ingénieur spatial Airbus', précise Airbus.





