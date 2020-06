Airbus : anticipe une chute de la production de 40% en 2020 et 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aéronautique et de défense Airbus estime que sa production et ses livraisons devraient chuter de 40% en 2020 et 2021 par rapport à ses projections d'avant la crise, a déclaré son président exécutif, Guillaume Faury, dans un entretien accordé au journal allemand die Welt et publié lundi.

"Pour les deux prochaines années, donc pour 2020 et 2021, nous nous attendons à ce que la production et les livraisons soient 40% plus basses que nous l'avions initialement anticipé", a affirmé le dirigeant.

Airbus a décidé en avril de réduire d'un tiers l'ensemble de ses cadences de production dans l'aéronautique civile, tombant à 40 avions par mois pour la famille A320, par exemple.

Guillaume Faury estime, au regard des études de marché et des discussions avec ses clients, que le groupe devrait revenir aux anciennes cadences de production au plus tard en 2025. La demande devrait toutefois reprendre plus rapidement pour les avions monocouloirs que pour les gros porteurs. Le dirigeant a ainsi indiqué que la production d'A320 devrait commencer à augmenter progressivement à partir de 2022-2023. La demande pour les gros porteurs devrait en revanche rester faible sur les cinq prochaines années car elle souffrait déjà avant la crise, a expliqué Guillaume Faury.

Interrogé sur les conséquences de la baisse de la production sur l'emploi, Guillaume Faury a répété qu'Airbus annoncerait avant la fin juillet les "ajustements" sur la main d'œuvre. Il a ajouté que le groupe explorait "toutes les possibilités" pour conserver autant d'emplois que possible.

