Airbus atteint de nouveaux sommets boursiers après ses résultats semestriels

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus Group s'envolait jeudi à de nouveaux sommets boursiers, après avoir plus que doublé son résultat opérationnel ajusté (EBIT ajusté) au premier semestre.

Le titre gagne 5,1% à 110,3 euros en fin de matinée, les analystes accueillant favorablement la publication. Céline Fornaro d'UBS les jugent que l'ensemble des résultats du groupe sont "très bons" soulignant qu'Airbus a battu le consensus des analystes de plus de 16% sur son EBIT ajusté au deuxième trimestre. Sandy Morris, de Jefferies, considère dans une note qu'ils "ont l'air plutôt bon".

Les bonnes performances de l'A350

Au premier semestre, le résultat net du géant de l'aéronautique a reculé de 55%, à 496 millions d'euros mais son résultat opérationnel ajusté a bondi de 110%, à 1,16 milliard d'euros. Sur le seul deuxième trimestre, ce dernier indicateur a bondi de 101% à 1,15 milliards d'euros.

Le directeur financier d'Airbus Harald Wilhelm a expliqué lors d'une téléconférence que cette hausse s'expliquait en partie par les bonnes performances de l'avion long-courrier A350. Une politique de prix plus appropriée, des coûts de production plus faibles ainsi que des ajustements comptables ont ainsi été à l'origine de cette forte amélioration.

De son côté, le chiffre d'affaires a reculé de 1% à 24,97 milliards d'euros, pénalisé par un recul de 13% des revenus des activités de défense.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 27,4 milliards d'euros et un résultat opérationnel ajusté de 841 millions d'euros.

Un objectif de livraisons qui va donner "du fil à retordre"

La division d'aéronautique commerciale d'Airbus, qui représente plus des trois quarts de ses revenus, a réalisé un chiffre d'affaires de 18,55 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 2% sur un an. Le groupe avait enregistré 206 commandes nettes d'avions et 303 livraisons à fin juin, contre 203 commandes nettes et 306 livraisons au premier semestre 2017.

Airbus a par ailleurs indiqué que son flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients était ressorti à -4,07 milliards d'euros, contre -2,5 milliard d'euros au premier semestre 2017. Le flux de trésorerie consolidé a atteint -3,96 milliards d'euros, contre -2,1 milliards d'euros au premier trimestre 2017.

Airbus a confirmé ses objectifs pour 2018, hors impact de l'intégration de l'A220, qui incluent des livraisons de 800 avions pour la division d'aéronautique civile. Le président du comité exécutif du groupe Tom Enders a déclaré lors d'une téléconférence que cet objectif allait donner "du fil à retordre à Airbus" mais s'est dit "prudemment optimiste"quant à sa réalisation. Airbus espère avoir reçu d'ici à fin septembre tous les moteurs nécessaires pour livrer ces 800 appareils, a-t-il ajouté.

Airbus vise également une hausse du résultat opérationnel (EBIT) ajusté d'environ 20%, une hausse de 100 millions d'euros de l'EBIT ajusté due à l'application de la norme comptable IFRS 15. Selon Airbus, cela revient à anticiper un EBIT ajusté de 5,2 milliards d'euros. L'avionneur prévoit aussi un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions stable par rapport aux 2,95 milliards d'euros de 2017.

Un accord sur l'A400 M toujours espéré pour la fin de l'année

Le groupe européen a également intégré le programme A220 -ex CSeries- à ses objectifs. Il estime que l'A220 aura un impact négatif sur l'EBIT ajusté d'environ 0,2 milliard d'euros, ce qui l'amène à viser un EBIT ajusté de 5 milliards d'euros au final cette année. Airbus juge par ailleurs que l'A220 devrait avoir un impact net de -0,3 milliard d'euros sur le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients. Mais cet effet "sera largement couvert par les modalités de financement définies dans le cadre du "C Series Aircraft Limited Partnership", explique le groupe, qui anticipe au final "une dilution limitée".

L'avionneur a par ailleurs indiqué anticiper 18 livraisons d'A220.

Airbus a, le 1er juillet dernier, officiellement pris le contrôle du programme CSeries de Bombardier ce qui lui a permis de dévoiler lors du salon du Bourget, une nouvelle gamme d'avions, l'A220, en remplacement des CSeries 100 et 300, lui permettant de se renforcer sur le segment des monocouloirs de 100 à 150 sièges.

Tom Enders a par ailleurs indiqué que le groupe espérait toujours concrétiser cette année un accord pour revoir les termes du contrat de l'A400M avec les pays clients de l'avion de transports militaires. Depuis le lancement du programme en 2003, l'A400M a multiplié les retards et les problèmes techniques qui on fait déraper son coût. De 2007 à 2017, Airbus a passé pas moins de 8 milliards d'euros de provisions.

