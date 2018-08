Airbus : belle avancée pour le projet Perlan 2

27/08/2018 | 17:57

Airbus annonce ce jour que le projet Perlan Mission II, la première initiative mondiale visant le pilotage d'un avion sans moteur à la limite de l'espace, a atteint une altitude plus de 62.000 pieds, un 'record du monde', hier à El Calafate, en Argentine.



Le planeur Perlan 2 est pressurisé et conçu pour voler jusqu'à 90.000 pieds. Il a ainsi franchi la limite Armstrong, c'est-à-dire le point de l'atmosphère au-dessus duquel le sang d'un être humain non protégé bouillirait si l'avion perdait en pression.



'C'est un moment formidable pour tous les bénévoles et sponsors d'Airbus Perlan Mission II qui se sont engagés à faire de notre initiative aérospatiale à but non lucratif une réalité', a déclaré Ed Warnock, patron du projet Perlan.





