Airbus : certifications pour l'A319neo avec le CFM LEAP-1A

21/12/2018 | 16:23

L'A319neo équipé de moteurs LEAP-1A de CFM International a obtenu la certification de la part des autorités de navigabilité de la FAA des États-Unis et de l'EASA en Europe.



Cela signifie que les trois modèles d'avion (l'A319neo, l'A320neo et l'A321neo) sont désormais certifiés par les autorités internationales pour fonctionner avec l'option de moteur CFM LEAP-1A.



Cette dernière réalisation fait suite à un programme intensif de tests en vol de certification effectué depuis le premier vol de l'A319neo en mars dernier, totalisant désormais plus de 500 heures de vol.



La famille A320neo offre le choix entre deux options de moteur de nouvelle génération (le PurePower PW1100G de Pratt & Whitney et le LEAP-1A de CFM International).



La famille NEO est la gamme de produits monocouloir la plus vendue au monde, avec plus de 6 200 commandes passées à plus de 100 clients depuis son lancement, représentant environ 60% du marché.



