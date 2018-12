Airbus : commande de 16 hélicoptères H225M par la Hongrie

14/12/2018 | 14:48

Airbus annonce que la Hongrie lui a commandé 16 hélicoptères multirôles H225M équipés du système d'armes HForce, commande assortie d'un programme de formation et de soutien pour leur garantir le plus haut niveau de disponibilité opérationnelle.



Les H225M sélectionnés par le gouvernement hongrois seront dotés des plus récentes capacités de communication et seront utilisés pour le transport de troupes, la recherche et le sauvetage au combat et les opérations spéciales.



Par ce contrat, la Hongrie devient le neuvième pays à faire le choix du H225M. Cet appareil de 11 tonnes, dont 88 exemplaires sont actuellement en service, a récemment franchi le cap des 100.000 heures de vol depuis sa première livraison en 2006.



