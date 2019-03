Airbus : commande ferme pour 17 gros porteurs

19/03/2019 | 11:54

Airbus annonce une commande ferme de la part de la nouvelle compagnie taïwanaise STARLUX Airlines, portant sur 17 gros porteurs, dont douze A350-1000 et cinq A350-900. Aucun détail d'ordre financier n'est précisé dans le communiqué.



Le constructeur aéronautique indique que STARLUX Airlines prévoit de déployer ces appareils sur des vols long-courrier reliant Taipei à l'Europe et à l'Amérique du Nord, ainsi que certaines destinations de la région Asie-Pacifique.



'Fin février 2019, la famille A350 XWB enregistrait un total de 852 commandes fermes émanant de 48 clients dans le monde, qui font déjà de cet appareil l'un des gros-porteurs les plus plébiscités de tous les temps', souligne-t-il.



