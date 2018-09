Airbus : confirme sa présence au salon MSPO 2018

03/09/2018 | 11:36

Airbus présentera une gamme complète de ses produits et services de défense, d'espace et de sécurité au salon MSPO en Pologne.



La présence d'Airbus au salon cette année reflète les fortes perspectives de croissance et les opportunités offertes par ses activités commerciales, de défense et de services en Pologne et dans la région.



'La Pologne est le principal centre aérospatial d'Europe centrale et Airbus y est présent depuis près de 20 ans', a déclaré Sebastian Magadzio, responsable pays d'Airbus Pologne. 'La gamme de produits et les exigences des clients continuent à évoluer.'



' Le portefeuille de produits d'Airbus Defence and Space exposé sur notre stand correspond parfaitement aux aspirations des forces armées polonaises dans le cadre des programmes de modernisation lancés récemment ' rajoute le groupe.



