Depuis la mi-mars, deux missions similaires ont été réalisées par un A330-800 et un A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport). Airbus a également affrété un A400M et sa flotte de Beluga pour transporter des cargaisons de masques entre ses sites européens, en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

Toulouse, le 5 avril 2020 - Airbus continue d'acheter des millions de masques en Chine et de les convoyer vers l'Europe. L'entreprise fera don de la plus grande partie de ces masques aux gouvernements de ses quatre pays fondateurs, à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Je tiens à remercier toutes les équipes d'Airbus qui concourent à la lutte contre le COVID-19

Légende: Chargement de masques dans l'A350-1000 à Tianjin, China

Elles portent nos valeurs au quotidien en assistant les personnes qui sauvent des vies tous les jours », a déclaré Guillaume Faury, CEO d'Airbus.

Airbus veille à la santé et à la sécurité de ses employés et s'engage à soutenir ses clients ainsi que l'écosystème industriel pour assurer la continuité des activités de la filière. Dans le même temps, Airbus contribue à de nombreux services publics et privés essentiels et collabore aussi avec des partenaires qui accomplissent des missions de secours grâce à ses avions, hélicoptères et solutions spatiales et de sécurité, pour soutenir la lutte mondiale contre la pandémie.

Airbus fait appel à ses employés, à leur expertise et à leur savoir -faire et met ses technologies

profit dans la lutte contre le COVID-19. Par exemple, l'entreprise s'engage notamment dans la conception et la réalisation de respirateurs et de visières imprimées en 3D, équipements essentiels aux hôpitaux.

L'entreprise s'associe à d'autres organisations de manière inédite pour atteindre cet objectif

le plus rapidement possible.

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 135 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

