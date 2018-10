Airbus : contrat avec Delta Air Lines pour Skywise

15/10/2018 | 16:16

Airbus annonce la signature d'un contrat avec Delta Air Lines pour poursuivre l'utilisation de la plate-forme de données ouvertes Skywise et les services de maintenance.



La compagnie aérienne étendra l'utilisation de l'outil à ses flottes A320 et A330 - comprenant environ 400 avions - afin de suivre et d'analyser les probabilités de défaillance afin d'anticiper les tâches de maintenance.



'Skywise est le dernier exemple de notre excellent partenariat avec Airbus', a déclaré Ed Bastian, PDG de Delta. 'Les employés de Delta sont constamment concentrés sur l'amélioration de l'expérience des clients. Ce nouvel outil leur permettra de fournir une expérience exceptionnelle et fiable.'



' Delta Air Lines, l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde, à rejoindre la plate-forme Skywise', a déclaré Tom Enders, PDG d'Airbus. ' Skywise propulse le secteur de l'aviation vers de nouveaux niveaux de productivité et d'efficacité et devient véritablement un produit phare de l'industrie.”



