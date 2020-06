Airbus : contrat d'approvisionnement avec Constellium

03/06/2020 | 08:36

Constellium annonce la signature d'un accord avec Airbus pour les 10 prochaines années, par lequel il fournira à tous les programmes du constructeur aéronautique, de produits en aluminium laminé et extrudé fabriqués en France et aux États-Unis.



Il s'agira notamment de panneaux de revêtement des ailes des avions, de tôles pour panneaux de fuselage et de plaques d'aluminium qui permettront à Airbus de fabriquer d'autres composants structurels de ses appareils.



Ce sont les deux sites français d'Issoire (Puy-de-Dôme) et de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire), ainsi que le site américain de Ravenswood (Virginie Occidentale), qui fourniront ces produits en aluminium à Airbus.



