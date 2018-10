Airbus : contrat de cybersécurité pour l'Union européenne

08/10/2018 | 11:15

Airbus et Atos annoncent avoir remporté un important contrat de cybersécurité pour la protection des institutions européennes.



Le Conseil de l'Union européenne a sélectionné les deux groupes pour la fourniture d'expertise, de produits, de services et de solutions de cybersécurité destinés à protéger les systèmes informatiques de 17 institutions, services et agences européennes.



Les experts du consortium fourniront aux autorités européennes des analyses sur site des menaces et des mesures de réaction aux attaques, ce qui leur permettra de lutter efficacement et rapidement contre ces risques.

' À l'ère de la digitalisation, la cybersécurité est une source de préoccupation croissante pour de nombreuses institutions ', a déclaré Dirk Hoke, CEO d'Airbus Defence and Space.



Pierre Barnabé, Directeur des opérations Big Data & Sécurité d'Atos, a ajouté : ' Il s'agit d'une avancée décisive pour notre partenariat stratégique avec Airbus Defence and Space, qui a pour but de protéger des organisations aussi importantes, tout en soutenant l'Europe dans l'élaboration d'une stratégie européenne de cyberdéfense. '



