Airbus décolle en Bourse après des résultats au T3 supérieurs aux attentes

(Actualisation : réaction de marché, commentaires d'analystes, éléments sur l'A400M, déclarations du directeur financier concernant les livraisons, le flux de trésorerie et l'A400M)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'aéronautique et de défense Airbus voit ses résultats du troisième trimestre salués en Bourse mercredi, malgré une révision à la baisse de ses prévisions de livraisons et de génération de trésorerie pour cette année.

Vers 12h50, le titre de l'avionneur s'appréciait de 2,5% à 96,25 euros, surperformant le SBF 120 qui progressait de 1,9%, à la faveur de résultats jugés "solides" par les analystes de Bernstein. UBS pour sa part souligne que l'avionneur a dépassé les prévisions des analystes de 4% pour son chiffre d'affaires et de 12% pour son résultat opérationnel (Ebit) ajusté.

Bonnes performances sur le programme A350

"Les résultats des neuf premiers mois de l'année reflètent les bonnes performances de l'A350 et le profil des livraisons d'avions. Même si nous avons livré plus d'avions que l'année dernière à la même époque, il nous reste encore beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs", a commenté Tom Enders, le président exécutif du groupe, cité dans un communiqué.

Sur la période de juillet à septembre, le résultat net du géant de l'aéronautique a atteint 957 millions d'euros, contre 307 millions d'euros un an auparavant, et son résultat opérationnel (Ebit) ajusté a crû de 141% à 1,58 milliard d'euros. Le directeur financier du groupe, Harald Wilhelm, a expliqué lors d'une téléconférence que cette bonne performance opérationnelle témoignait d'une réduction des coûts et d'un meilleur environnement de prix pour le programme A350. De son côté, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 20%, à 15,45 milliards d'euros

Sur neuf mois, le résultat net s'est inscrit en hausse de 4%, à 1,45 milliard d'euros, tandis que le résultat opérationnel ajusté a progressé de 127%, à 2,74 milliards d'euros contre 1,21 milliard d'euros un an plus tôt. Le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements clients s'est inscrit sur neuf mois à -4,17 milliards d'euros, contre -3,34 milliards d'euros un an plus tôt.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 15,35 milliards d'euros, un Ebit ajusté de 1,38 milliard d'euros et un résultat net de 1,12 milliard d'euros au troisième trimestre.

La division d'aéronautique commerciale d'Airbus, qui représente plus des trois quarts de ses revenus, a réalisé un chiffre d'affaires de 11,93 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 27%, et de 30,5 milliards d'euros sur neuf mois, en progression de 11% sur un an. Le groupe avait enregistré, hors A220, 256 commandes nettes d'avions et 495 livraisons à fin septembre, contre 271 commandes nettes et 454 livraisons sur les neuf premiers mois de 2017.

Un accord sur l'A400M reste atteignable avant la fin de l'année

Malgré ces bons résultats, Airbus a abaissé mercredi ses objectifs de livraisons d'avions et de flux de trésorerie pour 2018. Le grand rival de Boeing table désormais sur environ 800 livraisons d'avions cette année, dont 18 A220, le nouveau nom du CSeries de Bombardier, rebaptisé ainsi après qu'Airbus a officiellement pris le contrôle de ce programme en juillet dernier. Auparavant, l'avionneur comptait atteindre environ 800 livraisons, en excluant les A220 de son objectif.

Harald Wilhelm a expliqué qu'Airbus livrerait une vingtaine d'avions des familles A320 et A330 en moins par rapport aux prévisions initiales, en raison de problèmes de disponibilité des moteurs. Pour l'A330neo particulièrement, Airbus a dû composer avec les difficultés de Rolls-Royce, le motoriste du long-courrier qui a dû revoir son échéancier de livraison des moteurs.

En conséquence, le groupe a également revu à la baisse son objectif de flux de trésorerie avant fusions et acquisitions, financements clients et intégration de l'A220, désormais attendu en baisse par rapport aux 2,95 milliards d'euros enregistrés en 2017. Airbus tablait sur une stabilité de cet indicateur auparavant. Harald Wilhelm a plus précisément indiqué que le flux de trésorerie avant fusions et acquisitions et financements clients était désormais attendu "autour de 2 milliards d'euros" en 2018, en tenant compte de la vingtaine d'appareils A320-A330 qui ne seront pas livrés.

L'avionneur a en revanche maintenu son objectif d'Ebit ajusté avant fusions et acquisitions d'environ 5 milliards d'euros pour 2018.

Au sujet de l'A400M, Airbus a expliqué que la déclaration d'intention signée en début d'année avec les pays européens clients du programme prenait "plus de temps que prévu" pour se transformer en avenant contractuel, et réduire ainsi le poids de ce programme sur les comptes de l'avionneur. Harald Wilhelm a néanmoins estimé qu'il était encore possible de conclure les discussions avec les pays clients d'ici à la fin de l'année.

Airbus a annoncé le 8 octobre avoir choisi l'actuel patron de sa branche d'avions commerciaux, Guillaume Faury, pour succéder à Tom Enders à la tête du groupe, en tant que président exécutif en avril prochain. Harald Wilhelm, le directeur financier du groupe, partira également en avril prochain. Airbus a également changé de directeur commercial cette année, suite au départ à la retraite de John Leahy. Christian Scherer occupe désormais ce poste.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV - LBO

(Robert Wall, The Wall Street Journal, a contribué à cet article)

