Airbus: des syndicats espagnols dénoncent la reprise de la production

Madrid (awp/afp) - Des syndicats d'Airbus en Espagne ont vivement critiqué la reprise de la production ordonnée lundi par l'entreprise, en l'estimant incompatible avec la santé des salariés, alors que 138 cas de coronavirus ont été détectés par la direction.

Le syndicat minoritaire CGT a lancé mercredi un appel à la grève illimitée à partir du 30 mars pour dénoncer le maintien de la production, qui a redémarré lundi après quatre jours d'arrêt visant à assurer des conditions de travail sûres d'un point de vue sanitaire.

L'Espagne a dépassé mercredi le nombre de morts de la Chine continentale, avec 3.434 morts.

"Le groupe doit comprendre que la santé des travailleurs n'est pas un jeu", a affirmé ce syndicat sur Twitter.

"Airbus n'est pas une industrie essentielle et stratégique dans cette crise sanitaire", avait-il déjà dénoncé dans un communiqué lundi.

Le syndicat Commissions ouvrières (CCOO), majoritaire, ne s'est pas joint pour l'instant à cet appel à la grève mais demande lui aussi l'arrêt de la production normale.

"L'idée de la direction est que la production redémarre normalement et progressivement jusqu'à atteindre les pics d'efficience maximum. Nous pensons que c'est impossible car on ne peut pas garantir toutes les mesures de sécurité pour la santé des travailleurs", a déclaré à l'AFP Francisco San José, délégué CCOO chez Airbus.

Selon un décompte communiqué par la direction aux syndicats mardi soir, 138 salariés d'Airbus en Espagne étaient considérés par la direction comme positifs au nouveau coronavirus (même si tous n'ont pas été testés), ainsi que 21 employés d'entreprises sous-traitantes.

Quelque 820 salariés du groupe étaient en quarantaine, dont 147 présentaient des symptômes.

"A ce jour, nous ne comprenons pas qu'il puisse y avoir une activité normale dans certaines zones, surtout dans la région de Madrid", la plus touchée par la pandémie, a précisé M. San José.

"Beaucoup de gens prennent des jours de congé par peur" de venir travailler cette semaine, a-t-il souligné.

Si les usines étaient utilisées "pour faire des avions médicalisés pour récupérer des gens ou du matériel sanitaire, fabriquer des masques ou des respirateurs, pour cela ils peuvent compter sur nous et nous travaillerons le plus possible", a-t-il ajouté.

Les deux syndicats appellent à faire don aux hôpitaux des masques et autres équipements de protection utilisés par les employés d'Airbus, alors que l'Espagne peine à protéger son personnel sanitaire.

Dimanche, le groupe avait indiqué avoir "donné des milliers de masques à des hôpitaux et des services publics dans toute l'Europe".

Contacté mercredi par l'AFP, Airbus a confirmé dans une déclaration écrite compter "plusieurs cas d'employés infectés", sans confirmer de chiffre précis car la situation "change rapidement".

Les postes de travail rouvrent progressivement "avec les nouvelles mesures de santé et de sécurité" prises durant la fermeture dont une réorganisation pour que les employés puissent se trouver à un mètre minimum les uns des autres.

Selon Airbus, l'inspection du travail espagnole a effectué vendredi des visites "physiques et virtuelles" des trois sites de la région de Madrid et "envoyé une notification où elle n'observe aucune situation de risque grave et imminent, et n'estime pas non plus que les critères légaux pour paralyser l'activité industrielle soient remplis".

En France, les syndicats aussi ont été réticents à la reprise de la production.

"On n'a pas eu le choix (...) On aurait préféré un confinement total", avait indiqué à l'AFP Jean-François Knepper, dirigeant du syndicat FO.

ats/rp