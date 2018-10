Airbus : deux commandes pour 6 hélicoptères médicaux

25/10/2018 | 15:26

Airbus annonce ce jeudi avoir reçu deux commandes portant sur six hélicoptères, passée par deux clients opérant dans les services d'urgences médicales en Amérique du nord.



Ainsi, REACH Air Medical Services a commandé trois H125 et deux H130, qui viendront s'ajouter à sa flotte actuelle. Medical Air Rescue Company a pour sa part passé commande de son premier hélicoptère Airbus, un H130.





